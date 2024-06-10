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    СК выяснил, чем массово отравились жители Буйнакска

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    В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей Буйнакска. Под подозрением — местный водоканал.

    По данным следствия, с 7 по 10 июня в Буйнакске за медицинской помощью обратились жители с признаками отравления, в том числе несовершеннолетние, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану. Утром в пресс-службе городской администрации говорили о 273 обращениях. 35 человек, в том числе 21 ребенка, госпитализировали. Пациентам поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

    Было установлено, что пострадавшие употребляли питьевую воду, которую подают в дома по водопроводу. Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по части 1 статьи 238 УК РФ). Сейчас ведется сбор доказательной базы, устанавливаются причастные лица. Проверку ведет и прокуратура республики.

    Роспотребнадзор Дагестана проводит лабораторные исследования и мониторинг проб воды в сети водоснабжения. «Принимаются все необходимые меры для ограничения очага инфекции, предотвращения ее распространения и нормализации обстановки», — сообщает пресс-служба ведомства. Жителей же призывают пить только кипяченую и бутилированную воду.

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    ДагестанМассовое отравление
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