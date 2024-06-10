Более 270 человек с признаками отравления обратились за помощью в Дагестане

Массовые обращения с признаками острой кишечной инфекции зафиксировали в дагестанском Буйнакске. Источник заражения выясняет Роспотребнадзор республики.
По последним данным, с симптомами острой кишечной инфекции к медикам обратились 273 человека, сообщил «Интерфаксу» 10 июня глава пресс-службы администрации Буйнакска Арип Аримов. Госпитализировали 35 человек, среди них 21 ребенок. В пресс-службе Минздрава Дагестана уточнили, что пациенты обращались с легкой и среднетяжёлой формами кишечной инфекции. Сейчас их состояние улучшилось.
С воскресенья, 9 июня, в центральной городской больнице Буйнакска работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней во главе с первым заместителем министра здравоохранения республики, добавляют в Минздраве. «Выяснением источника заражения на месте занимаются сотрудники Роспотребнадзора по РД», — добавляют в ведомстве.
Граждан призвали употреблять только кипяченую воду и дополнительно обрабатывать ей фрукты и овощи после мытья, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.