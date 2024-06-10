В Иваново горела крыша драмтеатра. Там мог взорваться газовый баллон

В Иваново на площади Пушкина горит крыша драматического театра. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости, а также местные СМИ. От кровли Дворца искусств поднимаются клубы черного дыма. Очевидцы делятся видео произошедшего в соцсетях. По информации издания «IvanovoNews», во время ремонта крыши там взорвался газовый баллон. Данных о пострадавших пока нет.
Анастасия Соловьева
Из здания театра эвакуировали 80 человек. Сейчас открытое горение ликвидировано. «<...> В Иваново из-за ремонтных работ загорелась кровля здания <...>. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте работают 50 специалистов и 14 единиц техники», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС России.
Полиция Иваново уточняет, что движение по Крутицкой около драмтеатра «перекрыто силами полиции». «На место возгорания прибыла следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист», — отмечается в сообщении УМВД России по Ивановской области.