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    Смольный согласовал облик жилого квартала напротив Севкабель порта

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    Смольный согласовал архитектурный облик большого жилого квартала Legenda Васильевского, который планируется построить на Кожевенной линии, 39, напротив пространства Севкабель порт. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по градостроительству Петербурга.

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    Застройщиком ЖК выступает холдинг Legenda. Архитектурный облик разработало бюро «Евгений Герасимов и партнеры».

    В состав ЖК входят пять десятиэтажных корпусов и один пятиэтажный, паркинг и здание совмещенных школы и детского сада. Планируется, что будет построено около 100 тыс. кв. м жилья и 9 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

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