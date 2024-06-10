Scania ликвидирует российское производство в Петербурге

Российский производитель грузовиков Scania компания ООО «Скания-Питер» приняла решение о ликвидации, соответствующая запись появилась в ресурсе СПАРК Интерфакс 10 июня. С августа 2019 года 100% долей компании владеет шведский холдинг Scania CV Aktiebolag.
Совместно с ООО «Ман Трак энд Бас Продакшн Рус» «Скания-Питер» учредило компанию «Трак Продакшн Рус», которая на заводе в Шушарах крупноузловым методом собирала грузовики Scania и Man. При плановой мощности 7,5 тысячи грузовиков Scania и 6 тысяч Man в год в полную силу предприятие не заработало — ежегодно с конвейера сходило менее тысячи машин. В 2022 году выпуск прекратился, а Scania и Man передали российские активы местным дилерам. 1 апреля этого года «Трак Продакшн Рус» объявило о ликвидации. На мощностях завода планируется начать производство российских грузовиков БАЗ.
За прошлый год чистый убыток ООО «Скания-Питер», по данным СПАРК, перевалил за 136 миллионов рублей при выручке в 13 миллионов, хотя годом ранее компания отчиталась о чистой прибыли в 44,9 миллиона и выручила 1,15 миллиарда рублей.