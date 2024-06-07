Премьера Дании избили в центре Копенгагена

Премьер-министра Дании Метте Фредериксен избили в центре Копенгагена, 7 июня пишет издание Ritzau со ссылкой на канцелярию чиновницы. Отмечается, что на Фредериксен напал мужчина, однако травмы и подробности инцидента в канцелярии не комментируют. Подтвердили инцидент и в датской полиции, однако от подробностей тоже воздержались.



Ritzau отмечает, что сама Фредериксен шокирована нападением.

Недавно Фредериксен приняла участие в предвыборной кампании, голосование назначено на воскресенье. Однако на площади Культорвет, где произошло нападение, она находилась по делам, не связанным с выборами, пишет Ritzau.