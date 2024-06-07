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    Премьера Дании избили в центре Копенгагена

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    9 комментариев

    Премьер-министра Дании Метте Фредериксен избили в центре Копенгагена, 7 июня пишет издание Ritzau со ссылкой на канцелярию чиновницы. Отмечается, что на Фредериксен напал мужчина, однако травмы и подробности инцидента в канцелярии не комментируют. Подтвердили инцидент и в датской полиции, однако от подробностей тоже воздержались.

    Ritzau отмечает, что сама Фредериксен шокирована нападением.

    Недавно Фредериксен приняла участие в предвыборной кампании, голосование назначено на воскресенье. Однако на площади Культорвет, где произошло нападение, она находилась по делам, не связанным с выборами, пишет Ritzau.

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    Комментарии 9

    chip107 Июн 2024 в 23:53
    Додемократились, уже начальство на улицах лупят!
    +1−2
    случайный_5e4ce4e84d5e307 Июн 2024 в 23:36
    нуууу, скажите ей уже, где ночью можно ходить в безопасном Копенгагене, там реально есть места куда не надо
    +0−3
    почти бросил..)07 Июн 2024 в 23:22
    На самом деле, не слишком понимаю зачем запрещают ИИ, легко вычисляется кто сделал это нападение, в отличие от.., хотя бы, 19-ого века!
    +2−3
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