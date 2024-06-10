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    Правительство предложило вернуть военным и добровольцам водительские права после лишения

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    Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит некоторым участникам боевых действий на Украине пользоваться водительским удостоверением, даже если они ранее были лишены права вождения. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает «Коммерсантъ» 10 июня.

    Согласно предложенным поправкам, приостановка лишения водительских прав и удостоверения тракториста-машиниста по административной статье распространяется на мобилизованных, заключивших контракт с Минобороны РФ, или тех, кто участвует в военных действиях в составе добровольческих формирований, на период мобилизации, военного положения или в военное время.

    Так, вернуть права в упрощенном порядке военнослужащие смогут после увольнения при наличии госнаграды, ухода со службы по состоянию здоровья или из-за достижения предельного возраста. Участники добровольческих отрядов будут иметь возможность получить удостоверение после ухода со службы в любом случае.

    Как предлагал инициатор поправок, глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов, соответствующую возможность стоит распространить на всех военнослужащих, заключивших контракт.

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