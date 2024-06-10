Правительство предложило вернуть военным и добровольцам водительские права после лишения

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит некоторым участникам боевых действий на Украине пользоваться водительским удостоверением, даже если они ранее были лишены права вождения. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает «Коммерсантъ» 10 июня.



Согласно предложенным поправкам, приостановка лишения водительских прав и удостоверения тракториста-машиниста по административной статье распространяется на мобилизованных, заключивших контракт с Минобороны РФ, или тех, кто участвует в военных действиях в составе добровольческих формирований, на период мобилизации, военного положения или в военное время.