Поезд Москва — Петербург насмерть сбил пешехода, игнорирующего светофор

Мужчина, переходивший железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, угодил под поезд в Тосненском районе Ленобласти. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Трагедия произошла в воскресенье, 9 июня, на 2 пикете 34 километра железнодорожного переезда Красный Бор, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО 10 июня. Около часа дня правоохранителям поступила информация, что высокоскоростным поездом сообщением Москва — Санкт-Петербург травмирован человек.
Погибшим оказался 45-летний житель Тамбова. Он переходил через пути на красный, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Еще одно смертельное травмирование поездом Москва — Санкт-Петербург произошло на железнодорожной станции Вышний Волочок. Под состав попали 19-летний парень и 16-летняя девочка, которые переходили пути в неустановленном месте.