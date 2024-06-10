Поезд Москва — Петербург насмерть сбил пешехода, игнорирующего светофор

Мужчина, переходивший железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, угодил под поезд в Тосненском районе Ленобласти. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.



Трагедия произошла в воскресенье, 9 июня, на 2 пикете 34 километра железнодорожного переезда Красный Бор, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО 10 июня. Около часа дня правоохранителям поступила информация, что высокоскоростным поездом сообщением Москва — Санкт-Петербург травмирован человек.

Погибшим оказался 45-летний житель Тамбова. Он переходил через пути на красный, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.