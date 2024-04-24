Поезд Москва — Петербург насмерть сбил парня и девочку в Вышнем Волочке

Молодой человек и несовершеннолетняя девочка угодили в Тверской области под поезд, ехавший из Москвы в Петербург. Оба погибли.

Трагедия произошла 22 апреля на железнодорожной станции Вышний Волочек Октябрьского направления железной дороги, сообщает 24 апреля пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Вечером понедельника правоохранителям поступила информация, что поезд сообщением Москва — Петербург насмерть сбил 19-летнего парня и 16-летнюю девочку, которые переходили пути в неустановленном месте.