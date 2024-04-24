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    Поезд Москва — Петербург насмерть сбил парня и девочку в Вышнем Волочке

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    3 комментария

    Молодой человек и несовершеннолетняя девочка угодили в Тверской области под поезд, ехавший из Москвы в Петербург. Оба погибли.

    Трагедия произошла 22 апреля на железнодорожной станции Вышний Волочек Октябрьского направления железной дороги, сообщает 24 апреля пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Вечером понедельника правоохранителям поступила информация, что поезд сообщением Москва — Петербург насмерть сбил 19-летнего парня и 16-летнюю девочку, которые переходили пути в неустановленном месте.

    Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России
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    Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

    Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России

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    Комментарии 3

    zoera24 Апр 2024 в 12:50
    Нет повести печальнее на свете
    Чем повесть о Ромео и Джульетте...
    +1−2
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