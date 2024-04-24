Поезд Москва — Петербург насмерть сбил парня и девочку в Вышнем Волочке

Молодой человек и несовершеннолетняя девочка угодили в Тверской области под поезд, ехавший из Москвы в Петербург. Оба погибли.
Трагедия произошла 22 апреля на железнодорожной станции Вышний Волочек Октябрьского направления железной дороги, сообщает 24 апреля пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Вечером понедельника правоохранителям поступила информация, что поезд сообщением Москва — Петербург насмерть сбил
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).