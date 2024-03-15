МВД Финляндии представило законопроект, позволяющий открыть границу с Россией. Беженцам запретят въезд

Министерство внутренних дел Финляндии опубликовало для общественного обсуждения проект закона о временных мерах по борьбе с беженцами, позволяющий открыть пропускные пункты на границе с РФ. Об этом 15 марта сообщается на сайте МВД.



Закон предлагает ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих именно со стороны России. Таким образом, мигрантам запретят въезд в Финляндию. Постановление будет применяться только в серьезных ситуациях наплыва просителей убежища и не повлияет на подачу заявления о международной защите в других местах Финляндии, подчеркивает МВД.

