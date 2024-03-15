МВД Финляндии представило законопроект, позволяющий открыть границу с Россией. Беженцам запретят въезд

Министерство внутренних дел Финляндии опубликовало для общественного обсуждения проект закона о временных мерах по борьбе с беженцами, позволяющий открыть пропускные пункты на границе с РФ. Об этом 15 марта сообщается на сайте МВД.
Закон предлагает ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих именно со стороны России. Таким образом, мигрантам запретят въезд в Финляндию. Постановление будет применяться только в серьезных ситуациях наплыва просителей убежища и не повлияет на подачу заявления о международной защите в других местах Финляндии, подчеркивает МВД.
Документ дает возможность открыть пункты пропуска для других видов транспорта, поскольку он ограничивает прием заявлений о предоставлении международной защиты только в случае так называемого инструментального въезда. Комментарии принимают до 25 марта.
По мнению премьер-министра Суоми Петтери Орпо, Финляндии необходимо готовиться к тому, что текущей весной ситуация на восточной границе может обостриться. В связи с этим граница с Россией вряд ли откроется в апреле, пишет Yle.
Пункты пропуска между Россией и Финляндией остановили работу как минимум до 14 апреля. При этом после граница с высокой долей вероятности останется закрытой. Максимум, что возможно, это ее работа в очень ограниченной степени.
В Финляндию прошлой осенью через Россию прибыло более 1000 просителей убежища. При этом в январе сообщалось, что миграционная служба не приняла ни одного положительного решения по заявлениям беженцев. Из 70 решений почти две трети были отрицательными, а остальные документы аннулировали из-за истечения срока действия. Страны Евросоюза подали уже более ста запросов в Финляндию принять просителей убежища обратно.