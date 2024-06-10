Четырёхлетний петербуржец выпал из окна, играя с сестрой на даче. Он в реанимации

Петербургские врачи спасают мальчика, выпавшего из окна в Выборгском районе Ленобласти. Родители привезли его в больницу с серьёзными травмами головы. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 июня.



По предварительным данным, 4-летний ребёнок поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне вечером с переломами костей черепа и ушибом мозга. Медики оценили его состояние как крайне тяжёлое.

Мальчик — младший из четырёх детей пары, живущей в Приморском районе Петербурга. Выходные семья проводила на даче в посёлке Лебедевка. По словам родителей, около шести часов вечера они были на первом этаже, когда услышали, как на втором кричат дети. Забежав наверх, увидели открытое окно, сын был на земле. Как рассказала 6-летняя девочка, брат забрался на подоконник во время игры.