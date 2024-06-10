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    В Госдуме собираются изменить порядок проведения ЕГЭ после скандалов с досмотрами школьников

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    После нескольких историй с досмотрами школьников перед единым государственным экзаменом профильный комитет Госдумы по просвещению собирается внести новый законопроект. Он должен скорректировать сложившуюся ситуацию, пишет ТАСС 10 июня.

    По словам главы комитета Ольги Казаковой, предложения по изменению проведения процедуры ЕГЭ парламентарии планируют внести в весеннюю сессию.

    В Воронеже выпускницы пожаловались на то, что их заставили снимать нижнее белье при входе в пункт проведения экзамена. Предположительно косточки бюстгальтеров звенели на металлодетекторе. Несмотря на опубликованные видео, региональные власти каких-либо нарушений в процедуре не увидели.

    Прокуратура разбирается с похожими жалобами из Чувашии.

    Глава СПЧ призвал сотрудников пунктов проведения экзаменов не унижать выпускников на досмотре перед ЕГЭ и выполнять свои обязанности «без маниакального упорства».

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