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    «Мы наблюдаем крайнюю степень недоверия к детям». Глава СПЧ призвал не унижать выпускников на досмотре перед ЕГЭ

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    9 комментариев

    Глава президентского Совета по правам человека призвал сотрудников пунктов проведения ЕГЭ исполнять свои обязанности «без маниакального упорства». Выпускники не должны страдать от недостойного обращения.

    «Мы наблюдаем крайнюю степень недоверия к детям, которая унижает всех — и учеников, и учителей, и самих охранников», — цитирует Фадеева телеграм-канал СПЧ 5 июня.

    Валерий Фадеев добавил, что самоуправство «человека на рамке» считает варварством. По его мнению, единичные пронесенные на экзамен шпаргалки лучше, чем унизительные процедуры на входе в школы для всех выпускников.

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил сегодня изданию РИА Новости, что родительским комитетам со следующего года могут дать возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ.

    Ранее в Воронеже разгорелся скандал после жалоб школьниц, которые сообщили, что их заставили снять нижнее белье на входе в пункт проведения экзамена. Предположительно косточки бюстгальтеров звенели на металлодетекторе. Несмотря на опубликованные видео, региональные власти каких-либо нарушений в процедуре не увидели.

    Похожие жалобы поступили от выпускниц из Чувашии, там информацию проверяет прокуратура.

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    ЕГЭДосмотрВалерий Фадеев
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    Комментарии 9

    28050799105 Июн 2024 в 17:29
    просто упростить ЕГЭ и никаких детекторов не нужно! От этих ЕГЭ ученики просто тупеют, нет не мышления, не логики ни знаний!
    +0−0
    mary@05 Июн 2024 в 17:10
    Не призываать нужно, а привлекать к ответственности за унижение...
    +1−0
    Иван 2пырьев05 Июн 2024 в 16:50
    унижает всех — и самих охранников
    ага, они прям травму получили психологическую
    +1−0
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