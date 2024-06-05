«Мы наблюдаем крайнюю степень недоверия к детям». Глава СПЧ призвал не унижать выпускников на досмотре перед ЕГЭ

Глава президентского Совета по правам человека призвал сотрудников пунктов проведения ЕГЭ исполнять свои обязанности «без маниакального упорства». Выпускники не должны страдать от недостойного обращения.
«Мы наблюдаем крайнюю степень недоверия к детям, которая унижает всех — и учеников, и учителей, и самих охранников», — цитирует Фадеева телеграм-канал СПЧ 5 июня.
Валерий Фадеев добавил, что самоуправство «человека на рамке» считает варварством. По его мнению, единичные пронесенные на экзамен шпаргалки лучше, чем унизительные процедуры на входе в школы для всех выпускников.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил сегодня изданию РИА Новости, что родительским комитетам со следующего года могут дать возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ.
Ранее в Воронеже разгорелся скандал после жалоб школьниц, которые сообщили, что их заставили снять нижнее белье на входе в пункт проведения экзамена. Предположительно косточки бюстгальтеров звенели на металлодетекторе. Несмотря на опубликованные видео, региональные власти каких-либо нарушений в процедуре не увидели.
Похожие жалобы поступили от выпускниц из Чувашии, там информацию проверяет прокуратура.