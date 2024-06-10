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    Буйная молодежь с Бухарестской попала на видео. Раненый дворник тоже

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    Конфликт с подростками во Фрунзенском районе Петербурга частично попал на видео. Камера домофона зафиксировала всех действующих лиц, «Фонтанка» 10 июня публикует запись.

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах видно, как дворник, увидев юношей, сбрасывающих мусор с верхнего этажа, что-то им говорит и поднимается. Далее, судя по всему, в подъезде его начинают избивать и наносят удар ножом. На крик обращает внимание мимо проходящий мужчина. Он, к слову, вызвал на место полицию и скорую помощь. Когда подростки выбегали на улицу, свидетель попытался их остановить, но получил удары дверной пружиной. После нападения юноши бросились врассыпную.

    Пока «Фонтанке» известно только об одном задержанном. Он учится в девятом классе. После беседы с полицией школьника передали законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дворника поместили в реанимацию НИИ Джанелидзе, нож достал до его внутренних органов.

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