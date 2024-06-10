Бойцы самообороны и оператор «России 24» ранены после подрыва на мине в Белгородской области

В городе Шебекино четыре человека подорвались на мине, среди них оказался сотрудник телеканала «Россия 24». Все пострадавшие госпитализированы.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 10 июня, оператор телеканала доставлен в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча. Ему проводится операция.
Еще трое пострадавших — бойцы самообороны. Одного из них госпитализировали с ранениями конечностей. Остальным оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.
Еще три жителя Шебекино пострадали сегодня в результате утреннего обстрела. Осколками ранены две женщины и мужчина. Также повреждена ЛЭП, света нет в трех селах.