Полиция нашла всех юношей после нападения на дворника в Петербурге. Все внимание к старшему

Все участники конфликта с дворником и очевидцем во Фрунзенском районе Петербурга задержаны. Как сообщает 10 июня ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в отделе побывали три юноши — 15, 16 и 18 лет. Но подозреваемый только один.



По версии следствия, именно совершеннолетний применил нож во время нападения на сотрудника управляющей компании. По данным «Фонтанки», его зовут Сергей. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что между подростками и дворником произошел конфликт из-за сделанного последним замечания. Мужчина решил поговорить с ребятами, которые бросали мусор с 12-го этажа дома 152, к. 2, по Бухарестской улице. В результате потерпевший получил удар ножом в живот и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Досталось и очевидцу, который вызвал экстренные службы. Его поколотили дверной пружиной.