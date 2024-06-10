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    Полиция нашла всех юношей после нападения на дворника в Петербурге. Все внимание к старшему

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    Все участники конфликта с дворником и очевидцем во Фрунзенском районе Петербурга задержаны. Как сообщает 10 июня ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в отделе побывали три юноши — 15, 16 и 18 лет. Но подозреваемый только один.

    По версии следствия, именно совершеннолетний применил нож во время нападения на сотрудника управляющей компании. По данным «Фонтанки», его зовут Сергей. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что между подростками и дворником произошел конфликт из-за сделанного последним замечания. Мужчина решил поговорить с ребятами, которые бросали мусор с 12-го этажа дома 152, к. 2, по Бухарестской улице. В результате потерпевший получил удар ножом в живот и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Досталось и очевидцу, который вызвал экстренные службы. Его поколотили дверной пружиной.

    Полиция Фрунзенского района возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. По данным «Фонтанки», пострадавший дворник все еще находится в реанимации. В Петербурге он живет с женой и двумя детьми, официально трудоустроен в ООО «АНО МСР». На кадрах с камеры домофона видно, как он идет в подъезд после предупреждения и как выходит уже с ранением.

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