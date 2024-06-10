Виновного в потасовке с ножом на Маршала Жукова отпустили из зала суда

Мужчину, виновного в потасовке с ножом на проспекте Маршала Жукова, отпустили из зала суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

История произошла поздно вечером 4 февраля 2023 года. Азиз Маматмуродов у рюмочной на Маршала Жукова подошел к чужой машине «КИА Оптима». Он открыл правую переднюю дверь и ударил пассажира ножом в грудь. После этого заехал кулаком по голове. Мужчина объяснил свое поведение попыткой заступиться за кого-то.

Пострадавший тогда попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.