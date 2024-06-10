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    Виновного в потасовке с ножом на Маршала Жукова отпустили из зала суда

    2009
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    Мужчину, виновного в потасовке с ножом на проспекте Маршала Жукова, отпустили из зала суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    История произошла поздно вечером 4 февраля 2023 года. Азиз Маматмуродов у рюмочной на Маршала Жукова подошел к чужой машине «КИА Оптима». Он открыл правую переднюю дверь и ударил пассажира ножом в грудь. После этого заехал кулаком по голове. Мужчина объяснил свое поведение попыткой заступиться за кого-то.

    Пострадавший тогда попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Маматмуродов признался в содеянном и раскаялся. Однако от дачи показаний отказался.

    «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым», — уточняется в объединенной пресс-службе судов.

    Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

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