Рыцарь круглого столика. На Маршала Жукова мужчину ударили ножом в грудь

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых ранили мужчину в Красносельском районе Петербурга. В больницу его увозили под рассказы о стрельбе, но она, похоже, послышалась. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 февраля.



Удар ножом в грудь 38-летний мужчина получил накануне вечером у рюмочной на проспекте Маршала Жукова, 33/1. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



По предварительным данным, конфликт он объяснил своей попыткой заступиться за кого-то, зашла речь и о стрельбе. В правоохранительных органах уточнили, что стрельбы не было. Пострадавший известен в районе как страдающий от алкоголизма и наркомании, с жизненным укладом, далёким от социального.

