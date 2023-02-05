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    Рыцарь круглого столика. На Маршала Жукова мужчину ударили ножом в грудь

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых ранили мужчину в Красносельском районе Петербурга. В больницу его увозили под рассказы о стрельбе, но она, похоже, послышалась. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 февраля.

    Удар ножом в грудь 38-летний мужчина получил накануне вечером у рюмочной на проспекте Маршала Жукова, 33/1. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    По предварительным данным, конфликт он объяснил своей попыткой заступиться за кого-то, зашла речь и о стрельбе. В правоохранительных органах уточнили, что стрельбы не было. Пострадавший известен в районе как страдающий от алкоголизма и наркомании, с жизненным укладом, далёким от социального.

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    ПетербургКриминалНожевое ранениеУдарили ножом
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