Вора в законе Шишкана приговорили к пожизненному сроку

Суд в Москве определил судьбу Олега Медведева, он же Шишкан, который в 90-е «контролировал» Раменский район Подмосковья. Его букет преступлений потянул на пожизненный срок.

О приговоре сообщает MSK1. Обвинение ему было предъявлено по десяти статьям, среди них убийство, бандитизм и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Суд счел его виновным в убийстве директора ЗАО «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.

Суд определил, что срок Шишкан должен отбывать в колонии особого режима. Он также получил 5 млн рублей штрафа. 17 его подельников также получили сроки, от условного до пожизненного. Когда Шишкана только арестовывали, у него было много заступников.