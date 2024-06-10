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    Вора в законе Шишкана приговорили к пожизненному сроку

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    Суд в Москве определил судьбу Олега Медведева, он же Шишкан, который в 90-е «контролировал» Раменский район Подмосковья. Его букет преступлений потянул на пожизненный срок.

    О приговоре сообщает MSK1. Обвинение ему было предъявлено по десяти статьям, среди них убийство, бандитизм и занятие высшего положения в преступной иерархии.

    Суд счел его виновным в убийстве директора ЗАО «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.

    Суд определил, что срок Шишкан должен отбывать в колонии особого режима. Он также получил 5 млн рублей штрафа. 17 его подельников также получили сроки, от условного до пожизненного. Когда Шишкана только арестовывали, у него было много заступников.

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