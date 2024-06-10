На юге Петербурга найдены тела девушки и парня, рядом — порошки двух цветов

Обстоятельства смерти 21-летней девушки и ее 28-летнего приятеля устанавливают правоохранительные органы Петербурга. Накануне тела нашли в одной из квартир дома 79 по Краснопутиловской улице.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня, накануне вечером в полицию позвонила 42-летняя петербурженка, которая нашла трупы своей падчерицы и ее знакомого. На место прибыла следственно-оперативная группа. Тела были направлены в морг для установления причины смерти. Со стола на экспертизу уехали порошки белого и розового цвета.

