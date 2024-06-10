Акваробота, ушедшего в самоволку в Невской губе, ловили с полицией

В Петербурге транспортная полиция спасла акваробота, который ушел в самостоятельное плавание в Финском заливе. Он «сбежал» во время фотографирования.

Морской дрон, созданный в кружке робототехники при Президентском физико-математическом лицее № 239, проявил самостоятельность и ушел на просторы Невской губы, сообщили 10 июня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Как рассказал ведущий кружок преподаватель, во время фото- и видеосъемки на открытой акватории выяснилось, что по удалении от пульта управления робот теряет сигнал.