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    Акваробота, ушедшего в самоволку в Невской губе, ловили с полицией

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    В Петербурге транспортная полиция спасла акваробота, который ушел в самостоятельное плавание в Финском заливе. Он «сбежал» во время фотографирования.

    Морской дрон, созданный в кружке робототехники при Президентском физико-математическом лицее № 239, проявил самостоятельность и ушел на просторы Невской губы, сообщили 10 июня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Как рассказал ведущий кружок преподаватель, во время фото- и видеосъемки на открытой акватории выяснилось, что по удалении от пульта управления робот теряет сигнал.

    За помощью в поисках ушедшего в самоволку дрона обратились к сотрудникам водной полиции. Спустя два часа те нашли робота в акватории Финского залива напротив «Газпром Арены». Аппарат доставили в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, откуда преподаватель смог забрать свое изобретение.

    Фото: УТ МВД России по СЗФО

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