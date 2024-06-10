Московский проспект ограничат до середины октября

Главную магистраль Московского района Петербурга вновь ограничат для проезда на несколько месяцев. Строители продолжат готовить территорию к подключению Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали.
С 12 июня и до 12 октября будет ограничено движение транспорта на участке Московского проспекта от Рощинской улицы до Мариинской улицы, сообщает 10 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжат переустраивать газопровод для подготовки территории строительства и подключения ЗСД к Широтной магистрали с устройством развязки с Витебским проспектом. Предыдущий этап работ длился с февраля по конец мая.
Помимо этого, с 12 июня новые ограничения ждут и Петродворцовый район. Там отремонтируют дорожное покрытие Михайловской улицы. До 21 июня будет ограничен проезд по участку от улицы Аврова до Константиновской улицы.