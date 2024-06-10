Колоссальный дефицит. В Петербурге недосчитались сотен водителей автобусов

Петербургские перевозчики испытывают острую нехватку водителей автобусов. Об этом они рассказали 10 июня на заседании профильной комиссии ЗакСа.
Замгендиректора ОАО «Третий парк» Антон Вальшин назвал дефицит колоссальным. На предприятии он составляет 20%, или около 300 человек. Это при зарплатах порядка 80–85 тысяч рублей.
Роман Юренев, операционный директор ООО «Вест-Сервис» и ООО «Такси», сообщил, что у них нехватка насчитывает 400 водителей, несмотря на рост зарплаты до 95–100 тысяч. По его словам, проблема в том, что в Петербург перестали ехать работники из других регионов, где также ввели новую транспортную модель и зарплаты сравнимы с петербургскими. Повышать оклады до бесконечности перевозчики не могут, так как они ограничены максимальной ценой контракта на перевозки.
Как уточнил «Фонтанке» гендиректор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин, у них нехватка водителей составляет порядка 480 человек.
В прошлом году комитет по труду заявил, что город решил проблему нехватки водителей для общественного транспорта. Снова эта тема возникла на фоне нескольких ДТП с участием автобусов. В частности, после трагедии на Поцелуевом мосту было возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонны, который, как считает следствие, не обеспечил водителю нормальный режим труда и отдыха.