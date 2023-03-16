Глава комитета по труду: Петербург устранил дефицит водителей общественного транспорта и дворников

Петербург справился с нехваткой водителей общественного транспорта, трактористов и дворников. Об этом заявил глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума труда 16 марта . По его словам, этого удалось добиться с помощью повышения зарплаты.



«Когда мы научились считать, сколько надо платить в общественном транспорте, как должно выглядеть рабочее место и место отдыха, практически дефицит водителей в общественном транспорте либо совсем снят, либо к лету будет снят в нашем городе», — отметил он.