    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.41eur81.14

    Глава комитета по труду: Петербург устранил дефицит водителей общественного транспорта и дворников

    1647
    15 комментариев

    Петербург справился с нехваткой водителей общественного транспорта, трактористов и дворников. Об этом заявил глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума труда 16 марта. По его словам, этого удалось добиться с помощью повышения зарплаты.

    «Когда мы научились считать, сколько надо платить в общественном транспорте, как должно выглядеть рабочее место и место отдыха, практически дефицит водителей в общественном транспорте либо совсем снят, либо к лету будет снят в нашем городе», — отметил он.

    Такая же картина, по словам Чернейко, в системе ЖКХ в отношении механизаторов, то есть трактористов, и дворников. «Им подняли зарплату, и начали [приходить] наши люди. По крайней мере, механизаторы за месяц были наняты на работу, когда шел сезон», — заключил он.

    О планах по найму дворников и механизаторов власти говорили еще в ноябре — по словам главы жилищного комитета Олега Зотова, на предстоящий зимний сезон для внутриквартальных территорий необходимо принять на работу 4 363 дворника и 1 200 механизаторов. О том, как происходил наём в разгар зимнего сезона, рассказывала «Фонтанка».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДворникВодительРынок труда
    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close