Глава комитета по труду: Петербург устранил дефицит водителей общественного транспорта и дворников

Петербург справился с нехваткой водителей общественного транспорта, трактористов и дворников. Об этом заявил глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума труда
«Когда мы научились считать, сколько надо платить в общественном транспорте, как должно выглядеть рабочее место и место отдыха, практически дефицит водителей в общественном транспорте либо совсем снят, либо к лету будет снят в нашем городе», — отметил он.
Такая же картина, по словам Чернейко, в системе ЖКХ в отношении механизаторов, то есть трактористов, и дворников. «Им подняли зарплату, и начали [приходить] наши люди. По крайней мере, механизаторы за месяц были наняты на работу, когда шел сезон», — заключил он.
О планах по найму дворников и механизаторов власти говорили еще в ноябре — по словам главы жилищного комитета Олега Зотова, на предстоящий зимний сезон для внутриквартальных территорий необходимо принять на работу