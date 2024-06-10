    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    754мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.76eur96.69

    Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с подростками, напавшими на дворника в Петербурге

    1406
    6 комментариев

    В центральном аппарате Следственного комитета изучат ситуацию с петербургским дворником, которого ранили ножом подростки. Об этом сообщается в официальном канале ведомства 10 июня.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского управления представить доклад о ходе процессуальной проверки и её итогах.

    Накануне с ножевым ранением живот госпитализировали дворника с Бухарестской улицы. Мужчина сделал замечание подросткам, которые швыряли мусор с 12-го этажа. Школьники в ответ избили взрослого. Задержан девятиклассник. Выступление буйной молодежи попало на видео.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close