Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с подростками, напавшими на дворника в Петербурге

В центральном аппарате Следственного комитета изучат ситуацию с петербургским дворником, которого ранили ножом подростки. Об этом сообщается в официальном канале ведомства 10 июня.



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского управления представить доклад о ходе процессуальной проверки и её итогах.

Накануне с ножевым ранением живот госпитализировали дворника с Бухарестской улицы. Мужчина сделал замечание подросткам, которые швыряли мусор с 12-го этажа. Школьники в ответ избили взрослого. Задержан девятиклассник. Выступление буйной молодежи попало на видео.