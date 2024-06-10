«Большинство будет проевропейским». В Кремле оценили результаты выборов в Европарламент

Итоги выборов в Европарламент показывают, что большинство будет проевропейским и проукраинским, однако скоро правые партии будут «наступать другим на пятки». Об этом 10 июня в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что будущую композицию Европарламента еще предстоит проанализировать (цитата по ТАСС).

По его словам, Москва видит повышение популярности правых партий в Европе, однако проевропейцы пока сохраняют лидирующие позиции, но «со временем правые партии будут наступать им на пятки».