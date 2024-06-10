«Большинство будет проевропейским». В Кремле оценили результаты выборов в Европарламент

Итоги выборов в Европарламент показывают, что большинство будет проевропейским и проукраинским, однако скоро правые партии будут «наступать другим на пятки». Об этом 10 июня в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что будущую композицию Европарламента еще предстоит проанализировать (цитата по ТАСС).
По его словам, Москва видит повышение популярности правых партий в Европе, однако проевропейцы пока сохраняют лидирующие позиции, но «со временем правые партии будут наступать им на пятки».
В Кремле считают, что решение президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента — внутренние дела Франции, в которые Россия не вмешивается. При этом в администрации продолжат наблюдать за последствиями этого электорального мероприятия.
В воскресенье прошли выборы в Европарламент. После того как стало известно, что правящая партия президента Франции «Возрождение» проиграла правым из «Национального объединения», Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание. По данным источников, премьер-министр Габриэль Атталь хотел уйти в отставку, чтобы сохранить парламент, однако глава государства отказался принимать отставку Атталя.