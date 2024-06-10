К гастробару на Петергофском шоссе полицию вызвали выстрелом. МВД показало каким

Скорый на руку житель Петербурга заявил о себе стрельбой из чужого пистолета у бара «Буду поздно» в Красносельском районе города. Трезветь ему пришлось в отделе.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, помощь сотрудников правоохранительных органов на Петергофском шоссе, 51, потребовалась накануне в четвёртом часу ночи. По словам звонившего, там дрались и стреляли.



Прибывшие на место полицейские выяснили, что диалог с посетителями бара не задался у 33-летнего мужчины. Камера запечатлела его променад и выстрел в воздух из травматического пистолета.