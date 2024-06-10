К гастробару на Петергофском шоссе полицию вызвали выстрелом. МВД показало каким

Скорый на руку житель Петербурга заявил о себе стрельбой из чужого пистолета у бара «Буду поздно» в Красносельском районе города. Трезветь ему пришлось в отделе.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, помощь сотрудников правоохранительных органов на Петергофском шоссе, 51, потребовалась накануне в четвёртом часу ночи. По словам звонившего, там дрались и стреляли.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что диалог с посетителями бара не задался у 33-летнего мужчины. Камера запечатлела его променад и выстрел в воздух из травматического пистолета.
Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Уйти далеко ему не дали. По данным «Фонтанки», задержанный - уроженец Ингушетии. Официально владельцем оружия он не является. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Он уже раскаялся в отделе и заверил, что больше творить подобного не будет.
Петербургским полицейским уроженец Ингушетии знаком. В августе 2020 года он отобрал телефон у знакомого и был привлечён за грабёж. Кировский районный суд назначил ему 11 месяцев в колонии общего режима. В суде фигурант рассказывал, как сначала пил, а потом дрался с братом должника и заверял, что его телефон собирался отдать сразу, как ему вернут оставшиеся от долга пару тысяч. Перед дракой со знакомым, судя по материалам дела, он успел повредить ногу в другой драке.