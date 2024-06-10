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    Органы дадут оценку. В Петербурге разбираются, почему женщина не пропускала скорую с ребенком во дворе на Ворошилова

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    Полиция Петербурга выясняет обстоятельства инцидента в Невском районе, где женщина на автомобиле отказывалась пропускать скорую помощь. Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале в понедельник, 10 июня.

    Сам инцидент произошел еще 4 июня во дворе одного из домов на улице Ворошилова. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, видно, как женщина на красной иномарке не уступает дорогу скорой помощи. Как сообщает комитет по здравоохранению, это продолжалось примерно 10–15 минут, и все это время женщина отказывалась убирать свою машину. В ведомстве опровергли сведения из соцсетей о том, что ребенок якобы умер в скорой.

    Соцсети

    В автомобиле скорой находилась 14-летняя пациентка, которая, к счастью, не нуждалась в экстренной помощи, добавили в комздраве. После того как дорожный конфликт разрешился, девочку доставили в детский стационар, где сейчас она проходит лечение.

    В свою очередь, правоохранители дадут соответствующую правовую оценку действиям женщины, добавила Волк.

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