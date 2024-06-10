Десять пожарных боролись с огнём в Лисьем Носу. Без жертв не обошлось

Дом и сарай загорелись в посёлке Лисий Нос в Приморском районе Петербурга ранним утром 10 июня. Пожар унёс жизнь мужчины.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже половины седьмого утра на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на Морской улице, 8. На место выехали два пожарных расчёта.

Помощь требовалась на участке, где огонь охватил сарай и чердак каркасно-дощатого дома. Силами десяти человек пожар ликвидировали в 7:43.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания погиб мужчина.