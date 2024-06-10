Последние секунды перед гибелью. Парашютист из Петербурга снимал весь свой полет

Видео последних секунд полета парашютиста, разбившегося в Ленобласти, публикует 10 июня портал 47news. На кадрах видно, 38-летний Андрей до последнего пытается распутать стропы основного купола. Запасной раскрывается слишком поздно, не успевая замедлить падение.
47news
Накануне вечером близ Путилово тренировочные прыжки проводила профильная спортивная федерация Ленобласти. Группа состояла из семи человек. Погибший петербуржец профессионально занимался экстремальными видами спорта. До своего падения он совершил 360 прыжков с парашютом.
По факту гибели парашютиста возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В обстоятельствах разбирается Западное межрегиональное управление СК на транспорте.