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    Посмотрите на свои пальцы. Уверены: вы даже не знаете, что они о вас могут рассказать

    Всего несколько секунд, и вы откроете новые стороны своего характера

    3861
    1 комментарий
    Пальцы человеку нужны не только для того, чтобы куда-то там тыкать и на что-то показывать
    Пальцы человеку нужны не только для того, чтобы куда-то там тыкать и на что-то показыватьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Мы даже не подозреваем, сколько всего интересного может рассказать о нас наше же тело. Вот взять к примеру пальцы на руках. Думаете, они просто молчаливые исполнители? Как бы не так! Оказывается, что даже мизинец может с головой выдать те стороны вашей личности, которые вы, возможно, хотели бы скрыть. Ну что, проверим?

    На картинке изображены безымянный палец и мизинец. Вам нужно всего лишь выбрать то изображение, что больше всего похоже на ваши пальцы.

    На картинке изображены безымянный палец и мизинец. Вам нужно всего лишь выбрать то изображение, что больше всего похоже на ваши пальцы.

    А теперь давайте проверим, кого у нас больше. Рассказывайте, какой вариант получился у вас.

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    Посмотрите на свои пальцы. Уверены: вы даже не знаете, что они о вас могут рассказать

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    Пальцы человеку нужны не только для того, чтобы куда-то там тыкать и на что-то показывать
    Пальцы человеку нужны не только для того, чтобы куда-то там тыкать и на что-то показыватьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    ТестПсихология
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    Комментарии 1

    triton197709 Июн 2024 в 09:05
    Творческие мы (в хорошем смысле))
    +0−0
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