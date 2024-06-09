Мы даже не подозреваем, сколько всего интересного может рассказать о нас наше же тело. Вот взять к примеру пальцы на руках. Думаете, они просто молчаливые исполнители? Как бы не так! Оказывается, что даже мизинец может с головой выдать те стороны вашей личности, которые вы, возможно, хотели бы скрыть. Ну что, проверим?
Посмотрите на свои пальцы. Уверены: вы даже не знаете, что они о вас могут рассказать
Всего несколько секунд, и вы откроете новые стороны своего характера
9 июня 2024, 07:33
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