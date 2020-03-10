Застрявших за закрытой границей с Египтом россиян готовы пустить на рейс в Израиль, но только он теперь из Лондона

Израильские пограничники разрешают отдыхающим в Египте россиянам пройти через закрытую из-за коронавируса границу, чтобы те смогли улететь по заранее купленным билетам. Однако самолеты за ними не прилетят.

Как рассказал «Фонтанке» отдыхающий в Египте петербуржец, проблема с закрытой границей, о которой сообщалось накануне, решилась в пользу пассажиров. Из египетской провинции Таба их пускают в аэропорт Эйлата за шесть часов до вылета. Однако выяснилось, что улететь все равно не получится. Так, авиакомпания WizzAir с 12 по 23 марта за своими пассажирами из-за карантина в Тель-Авив и Эйлат не полетит. Пассажирам пришло уведомление, в котором значится, что вылет осуществить можно, но из Лутона, города неподалеку от Лондона.