Застрявших за закрытой границей с Египтом россиян готовы пустить на рейс в Израиль, но только он теперь из Лондона
Израильские пограничники разрешают отдыхающим в Египте россиянам пройти через закрытую из-за коронавируса границу, чтобы те смогли улететь по заранее купленным билетам. Однако самолеты за ними не прилетят.
Как рассказал «Фонтанке» отдыхающий в Египте петербуржец, проблема с закрытой границей, о которой сообщалось накануне, решилась в пользу пассажиров. Из египетской провинции Таба их пускают в аэропорт Эйлата за шесть часов до вылета. Однако выяснилось, что улететь все равно не получится. Так, авиакомпания WizzAir с 12 по 23 марта за своими пассажирами из-за карантина в Тель-Авив и Эйлат не полетит. Пассажирам пришло уведомление, в котором значится, что вылет осуществить можно, но из Лутона, города неподалеку от Лондона.
Не получится, уверяют петербуржцы, улететь и другим бюджетным авиаперевозчиком, «Победой». Компания пока не отменяет вылеты из Израиля, но купить новый билет на сайте невозможно. Связано это с карантином или же билеты просто закончились, оперативно «Фонтанке» узнать не удалось.
Из вариантов у заканчивающих 13 марта отдых россиян — такси до Шарм-эль-Шейха и оттуда в Россию через Стамбул, либо все же вылетать из Эйлата, но с 12-часовой пересадкой в Берлине. Прямые вылеты из Тель-Авива также под сомнением.
Петербуржец отметил, что в Эйлат летел через Ригу, а в латышскую столицу добирался на автомобиле. После возвращения в Петербург ему вновь придется ехать туда за машиной.