«Аэрофлот» сделал возвратными билеты в Италию и Израиль из-за коронавируса
Билеты на рейсы компании «Аэрофлот» в Израиль и Италию с вылетом от 10 марта и до начала лета можно вернуть без потерь в деньгах. Еще по трем направлениям можно сдвинуть даты или пункт назначения.
Об этом перевозчик сообщает у себя на сайте. По Италии и Израилю пассажиры могут как полностью вернуть деньги, так и отложить путешествие. Выбрать можно любой из рейсов «Аэрофлот» до конца 2020 года. Поменять в пределах того же временного промежутка (с 10 марта до 31 декабря) можно и направление, но, в случае если билет стоит дороже, придется доплачивать.
Отказ лететь во Францию, Германию и Испанию не возместят, но также можно без доплат пересмотреть даты путешествия. Правда, в случае с этими тремя странами придется улетать до 31 мая. В тот же период можно поменять направление с доплатой за более дорогой билет.
Такую возможность дали только тем клиентам, кто приобрел билеты с вылетом от 10 марта до 31 мая.
Накануне Израиль объявил обязательный карантин для всех, кто прилетает в страну, и закрыл границу с Египтом. В изоляции оказались туристы из Петербурга. Италия также закрыта на карантин, отменены все массовые мероприятия, а в барах людям нельзя подходить друг к другу ближе чем на метр. В итальянской столице пусто.