FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
72.02р81.86р
10.03.2020 18:55
0
Печать

«Аэрофлот» сделал возвратными билеты в Италию и Израиль из-за коронавируса

Билеты на рейсы компании «Аэрофлот» в Израиль и Италию с вылетом от 10 марта и до начала лета можно вернуть без потерь в деньгах. Еще по трем направлениям можно сдвинуть даты или пункт назначения.

Об этом перевозчик сообщает у себя на сайте. По Италии и Израилю пассажиры могут как полностью вернуть деньги, так и отложить путешествие. Выбрать можно любой из рейсов «Аэрофлот» до конца 2020 года. Поменять в пределах того же временного промежутка (с 10 марта до 31 декабря) можно и направление, но, в случае если билет стоит дороже, придется доплачивать.

Отказ лететь во Францию, Германию и Испанию не возместят, но также можно без доплат пересмотреть даты путешествия. Правда, в случае с этими тремя странами придется улетать до 31 мая. В тот же период можно поменять направление с доплатой за более дорогой билет.

Такую возможность дали только тем клиентам, кто приобрел билеты с вылетом от 10 марта до 31 мая.

Накануне Израиль объявил обязательный карантин для всех, кто прилетает в страну, и закрыл границу с Египтом. В изоляции оказались туристы из Петербурга. Италия также закрыта на карантин, отменены все массовые мероприятия, а в барах людям нельзя подходить друг к другу ближе чем на метр. В итальянской столице пусто.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний