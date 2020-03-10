«Аэрофлот» сделал возвратными билеты в Италию и Израиль из-за коронавируса

Билеты на рейсы компании «Аэрофлот» в Израиль и Италию с вылетом от 10 марта и до начала лета можно вернуть без потерь в деньгах. Еще по трем направлениям можно сдвинуть даты или пункт назначения.



Об этом перевозчик сообщает у себя на сайте. По Италии и Израилю пассажиры могут как полностью вернуть деньги, так и отложить путешествие. Выбрать можно любой из рейсов «Аэрофлот» до конца 2020 года. Поменять в пределах того же временного промежутка (с 10 марта до 31 декабря) можно и направление, но, в случае если билет стоит дороже, придется доплачивать.