Туристка из Петербурга рассказала «Фонтанке» о личном опыте, каково это бродить по пустым улицам Рима и как живет Италия, в которой заболели уже больше девяти тысяч человек.

Фото: читательница «Фонтанки» Юлия

Петербурженка Юлия предпочла несгораемые билеты здоровью и рискнула поехать в Италию в разгар эпидемии коронавируса. Когда страну целиком с 10 марта закрыли на карантин из-за инфекции, она начала пробиваться в Северную столицу с приключениями. Повторять свой путь никому не советует.

«Билеты в Милан, Флоренцию, Рим и Венецию я покупала в середине февраля. Я заранее оплатила все переезды внутри страны и хостелы, а через неделю началась паника вокруг коронавируса в Италии. Когда до вылета оставалось полторы недели, я всерьез начала думать — ехать или нет. Все купленное было невозвратным, я теряла около 50 тысяч рублей и решила рискнуть, потому что не очень верю во всю эту коронавирусную истерию — атипичная пневмония и свиной грипп были намного серьезнее. Подумала, что вот теперь-то посмотрю пустую Италию.



В начале марта я прилетела из Петербурга в Милан. Там как раз были послабления режима — открыли Собор Дуомо, все входило в нормальное русло, как мне казалось. Оттуда уехала во Флоренцию. А утром 7 марта, зайдя в почту, увидела, что Finnair (которым я прилетела и хотела лететь обратно), аннулировал мой билет, сообщив, что неоткатанные деньги мне вернет. Выбирайтесь как хотите.

Тогда я решила, что надо взять билет другой авиакомпании. И купила на рейс «России» в Петербург за почти 13 тысяч рублей. Поехала спокойно в Рим, но по дороге узнала, что весь север Италии закрыли на карантин. Отменят ли и мой рейс? Вернут ли деньги? Никаких информационных писем не пришло. Я с раннего утра начала закидывать сообщениями агрегатор, через который покупала билеты, и авиакомпанию. Но в ответ только тишина. На горячей линии сказали, что слишком много обращений. На обработку заявок в Интернете очередь. В итоге я решила купить новый билет из Рима за свой счет, а с прошлым разбираться из дома. Пока вроде бы прошла электронную регистрацию.



С 10 марта вся Италия стала закрытой зоной. Это стало чувствоваться в Риме еще накануне, в понедельник. Если 7 марта все было открыто — Колизей, музеи, Ватикан, везде можно было пройти, причем без толп и очередей, то со вчерашнего дня ничего не работает. Закрыли все общественные места. Вчера вечером решила дойти до Уст Истины (античная плита), но к территории храма даже не подойти. Нельзя войти и в римские развалины. На улицах в основном слышна русская речь.



Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Фото: читательница «Фонтанки» Юлия

Паники нет. Работают только рестораны и бары. Если заходишь в какое-то заведение, то сажают через столик от других посетителей, чтобы был условный метр между тобой и другим человеком. Во многих местах на входе поставили антисептики. В масках ходят в основном азиаты и продавцы и бармены.

Еще неделю назад в аптеках в Милане было написано, что в продаже нет ни масок, ни антисептиков. При этом в магазинах огромный выбор прекрасной еды, ныне, правда, для меня дорогой, потому что цены в евро. Но пустых полок я не видела.

Я надеюсь, что смогу улететь домой сегодня и даже вернуть часть потерь за счет обмена оставшихся евро по новому курсу. Ехать в Италию сейчас никому не советую. Хотя к самой стране у меня претензий нет».



Как сообщает посольство России в Италии, после того, как количество инфицированных коронавирусом перевалило за 9 тысяч человек, премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что территория всей страны объявляется закрытой зоной на период с 10 марта по 3 апреля 2020 года. Ограничения распространяются на въезд и выезд, в том числе на внутренние перемещения между областями страны, без обоснованных причин рабочего характера или по состоянию здоровья. Предписано закрытие всех образовательных учреждений, музеев, кинотеатров, театров, спортзалов, рекреационных заведений, горнолыжных курортов, дискотек, игорных заведений и прочего.

А также запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая футбольные матчи. В торговых центрах и кафе предписано соблюдение минимальной дистанции в 1 метр между посетителями. Также вводится обязательный и строгий карантин для всех инфицированных.

За нарушение ограничений предусматривается административная и уголовная ответственность. При этом важно, что временно находящимся на территории Италии гражданам, в том числе иностранным туристам, разрешается выехать к месту их постоянного проживания.



«Находящихся на итальянской территории россиян просим незамедлительно сообщить свои данные (ФИО, телефон для связи, местонахождение) на адрес электронной почты: consitalia@mid.ru», — говорится в обращении российского посольства.

О своих впечатлениях в Facebook пишет живущий в Италии журналист Андрей Мальгин:

«Жестокость обнародованного позапрошлой ночью декрета о карантине в Ломбардии и прилегающих провинциях сводится на нет поразительной мягкостью его реализации. Власти, кажется, надеются на сознательность граждан, а не на меры военного времени. На вокзалах ходят патрули, которые выборочно (!) пристают к людям с требованием объяснить, куда они едут или откуда приехали. Аэропорты Милана работают, как работали, хотя на табло прилетов-отлетов уже преобладает надпись «Отменен», но это инициатива авиакомпаний (даже Alitalia отменила свои миланские рейсы). Аэрофлот продолжает полеты в «красную зону»: и в Милан, и в Венецию, и в Верону.

На зажиточном севере Италии традиционно очень много приезжей рабочей силы с более бедного юга. Сейчас все эти люди, лишившись работы из-за спада экономической активности или просто испугавшись, рванули по домам. Родственники их убеждают, что пока что не успели соскучиться и умоляют оставаться на своих местах, но разве ж удержишь эту публику. Едут кто на чем может. В Генуе утром показательно задержали и показали по телевизору группу из 200 человек из «красной зоны», которые пытались сесть на паром, направляющийся в Сардинию. Их развернули обратно, но не оштрафовали (хотя, согласно декрету, должны были бы).



В Италии в нескольких тюрьмах начались бунты после того, как им объявили, что в рамках борьбы с коронавирусом отменяются свидания с родственниками и адвокатами. Началось в Модене, где заключенные разоружили охранников и захватили тюрьму, устроив настоящее побоище. Итог: шестеро убитых и 18 раненых. Правда, говорят, что большинство погибших — это дорвавшиеся до метадона в лазарете зэки-наркоманы, они умерли от передозировки. Но погиб также и полицейский. В Милане в эти часы заключенные тюрьмы Сан-Витторио разоружили охранников и взобрались на крышу, откуда кричат: «Либерта! Либерта!» Родственники собрались под стенами и эмоционально требуют на период эпидемии отпустить заключенных под домашний арест, так как прошел слух, что среди заключенных имеются инфицированные. К стенам тюрьмы подтянулись анархисты и устроили жесткие стычки с полицией. Во многих камерах подожгли матрасы, начался пожар. И такое сразу в нескольких городах».

По словам Андрея Мальгина, он сидит забаррикадировавшись в доме, вместе с семьей, кошками и собаками. Всё, что надо, заказывает онлайн, причем держась от курьера на расстоянии даже не метра (как рекомендовано), а десяти метров. «Кричу с крыльца: «Поставь у калитки! Спасибо и арриведерчи!» — пишет Мальгин.

