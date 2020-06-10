YLE: Финляндия продлит ограничение на въезд из России

Кабмин Финляндии 11 июня, скорее всего, объявит об открытии границ для путешественников с Эстонией, Латвией, Литвой, Данией, Норвегией и Исландией с 14 июня, с Германией - с 1 июля. Об этом 10 июня сообщает финская телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно предложению, которое рассмотрит правительство, снятие ограничений не коснется России и Швеции, где эпидемиологическая обстановка хуже, чем в Финляндии. Со Швецией будут лишь некоторые послабления - для владельцев недвижимости и пар, разделённых пандемией.