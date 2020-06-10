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10.06.2020 21:01
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YLE: Финляндия продлит ограничение на въезд из России

Кабмин Финляндии 11 июня, скорее всего, объявит об открытии границ для путешественников с Эстонией, Латвией, Литвой, Данией, Норвегией и Исландией с 14 июня, с Германией - с 1 июля. Об этом 10 июня сообщает финская телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно предложению, которое рассмотрит правительство, снятие ограничений не коснется России и Швеции, где эпидемиологическая обстановка хуже, чем в Финляндии. Со Швецией будут лишь некоторые послабления - для владельцев недвижимости и пар, разделённых пандемией.

Сначала возобновится туризм в страны Шенгенской зоны, затем - путешествия в другие страны, пишет YLE. По данным издания, конкретные даты открытия границы (в том числе с Россией) еще не определены.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендует открыть внутренние границы ЕС к концу июня. Решение об открытии внешних границ будет принято позднее.

Переговоры о частичном снятии ограничений на туристические поездки пройдут в правительстве Финляндии завтра, 11 июня.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL на 10 июня, за последние сутки в Финляндии от коронавируса не умер ни один человек. Новых случаев - 15. В больницах лечатся 28 пациентов с COVID-19, из них в палатах интенсивной терапии - 4.

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