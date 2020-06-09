Глава МИД Финляндии допустил возможность открытия границ с Прибалтикой после 14 июня. Россию он даже не упомянул

Правительство Финляндии вынесет решение о возможном продлении или снятии ограничений въезда для туристов из России и других стран в четверг, 11 июня. Об этом сообщает 9 июня газета Iltalehti. В данный момент въезд в Финляндию даже из стран ЕС возможен только по неотложным причинам, включающим, например семейные обстоятельства или командировки. Все прибывающие в Суоми должны самоизолироваться на 14 дней. «Я считаю, что ограничения должны быть ослаблены, по крайней мере, для ближайших регионов (Европы), для стран Балтии и, возможно, Норвегии», - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.



По его словам в Финляндии тщательно отслеживают и сравнивают показатели развития эпидемии в других странах, и потому откроют границы для свободного перемещения только с теми государствами, где ситуация не хуже. «Нужно действовать в соответствии с ситуацией по заболеванию. К счастью, Прибалтике её лучше удалось взять под контроль, в Норвегии и Дании наблюдается такое же развитие, как в Финляндии. В Швеции всё немного сложнее», - цитирует IL главу МИД. «Если ситуация будет благоприятной в странах Балтии, то я надеюсь, что мы сможем двигаться вперед», - отметил Хаависто, добавив, что Эстония заинтересована в перезапуске туристического сообщения. «Важно, чтобы люди планировали летний отпуск, и индустрия туризма также могла подумать о своих перспективах», - в свою очередь, подчеркнула министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало. Ранее в комментарии «Фонтанке» представительство ЕС заявило, что вопрос об открытии внешних границ будет решаться только после того, как будут открыты внутренние. На встрече министры МВД сошлись на том, что это будет сделано не раньше 1 июля.