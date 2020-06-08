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08.06.2020 18:49
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Finnair поторопилась «открыть» границы с Россией. Рейсы на Москву и Петербург, которые планировались на июль, отменили

Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург в июле, билеты по этим направлениям доступны с августа. Об этом 8 июня сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные системы бронирования перевозчика.

«Отмена рейсов в июле связана с ранее введёнными ограничениями на перевозки. На текущий момент мы не комментируем дату возобновления рейсов в Россию», — сообщили агентству в пресс-службе Finnair.

18 мая финский авиаперевозчик заявил о возобновлении полетов в несколько десятков европейских городов, включая и российское направление. В июльский список Finnair попали Париж, Берлин, Москва и Петербург. В августе к ним должны были добавиться Барселона, Рим, Милан, Мадрид.

По последним данным, авиакомпания в июне решила сосредоточиться на выполнении рейсов в такие города Европы, как Таллин, Рига, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Берлин, Франкфурт, Амстердам, Цюрих, Лондон, Париж и Брюссель.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал открытие границ для выезда за рубеж. Однако Минтранс призвал не спешить с возобновлением международного сообщения, а сначала наладить внутрироссийские перевозки.

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Комментарии (1)

NikiMagnusson
Есть такая поговорка :
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