Finnair поторопилась «открыть» границы с Россией. Рейсы на Москву и Петербург, которые планировались на июль, отменили

Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург в июле, билеты по этим направлениям доступны с августа. Об этом 8 июня сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные системы бронирования перевозчика.



«Отмена рейсов в июле связана с ранее введёнными ограничениями на перевозки. На текущий момент мы не комментируем дату возобновления рейсов в Россию», — сообщили агентству в пресс-службе Finnair.



18 мая финский авиаперевозчик заявил о возобновлении полетов в несколько десятков европейских городов, включая и российское направление. В июльский список Finnair попали Париж, Берлин, Москва и Петербург. В августе к ним должны были добавиться Барселона, Рим, Милан, Мадрид.

