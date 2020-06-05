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05.06.2020 15:00
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Главы МВД стран Евросоюза договорились продлить закрытие внешних границ до конца июня

Внешние границы стран — членов Европейского Союза рекомендовано держать закрытыми до конца июня, сообщила 5 июня госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас, говоря об итогах заседания Совета ЕС, прошедшего в дистанционном формате.

«Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца», — приводит её слова ТАСС.

Министр отметила, что большинство стран откроет внутришенгенские границы с 15 июня, другие — к концу месяца. Процесс будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Еврокомиссар по внутренним делам Юльва Йоханссон заявила, что страны Шенгенского соглашения вернутся к обычному безбарьерному функционированию зоны не позже конца июня. По её словам, эпидемиологическая ситуация быстро улучшается во многих государствах — членах ЕС, и граждане принимают меры по социальному дистанцированию как «новый стандарт» для борьбы с распространением вируса. Кроме того, она добавила, что, согласно отчёту, продление запрета на поездки внутри Шенгена «приведет к значительным вторичным последствиям и социальным и экономическим нарушениям в ЕС».

Накануне, 1 июля, как дату открытия внешних границ предложила Франция. Правительство Финляндии объявит о своём решении на следующей неделе.

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