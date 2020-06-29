На «Аллегро» в Хельсинки можно будет уехать уже в этом году. В Минтрансе рассказали о переговорах с Финляндией

Министр транспорта Российской Федерации сообщил, что на поезде в другие страны можно будет уехать уже в 2020-м.



«В этом году», — ответил 29 июня Евгений Дитрих на вопрос ТАСС о возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения.



По его словам, российские власти уже ведут переговоры с Финляндией. «Мы говорили с министром транспорта и связи Финляндии о необходимости синхронизации требований правил по безопасности. Я ему отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали», — сообщил глава Минтранса.

