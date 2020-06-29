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29.06.2020 12:27
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На «Аллегро» в Хельсинки можно будет уехать уже в этом году. В Минтрансе рассказали о переговорах с Финляндией

Министр транспорта Российской Федерации сообщил, что на поезде в другие страны можно будет уехать уже в 2020-м.

«В этом году», — ответил 29 июня Евгений Дитрих на вопрос ТАСС о возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения.

По его словам, российские власти уже ведут переговоры с Финляндией. «Мы говорили с министром транспорта и связи Финляндии о необходимости синхронизации требований правил по безопасности. Я ему отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали», — сообщил глава Минтранса.

Ранее Дитрих рассказал, что «вероятность возобновления международных полетов из России в июле сохраняется».

Курсирующие между Хельсинки и Петербургом поезда «Аллегро» отменили в середине марта из-за коронавируса. При этом власти Финляндии продлили ограничения на въезд туристов из России до конца июля, а в МВД республики заверили, что поездки в РФ разрешат одними из последних.

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Комментарии (5)

virtvid
Кстати, автобусное сообщение тоже будет восстановлено, тот же люкс экспресс ?
Brit
А жизнь-то налаживается.
Со среды открывают квартал красных фонарей в Амстердаме. Единственное что смущает, работницы будут обслуживать в масках.
SERGEY111
Ну наконец то - и главное в этом году . Сегодня дома приготовлю в скорую путь дорогу уже изрядно залежавшиеся пустые фирменные сумки испанской Меркадоны и французского Карефура .
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