На «Аллегро» в Хельсинки можно будет уехать уже в этом году. В Минтрансе рассказали о переговорах с Финляндией

На «Аллегро» в Хельсинки можно будет уехать уже в этом году. В Минтрансе рассказали о переговорах с Финляндией
Министр транспорта Российской Федерации сообщил, что на поезде в другие страны можно будет уехать уже в 2020-м.
«В этом году», — ответил 29 июня Евгений Дитрих на вопрос ТАСС о возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения.
По его словам, российские власти уже ведут переговоры с Финляндией. «Мы говорили с министром транспорта и связи Финляндии о необходимости синхронизации требований правил по безопасности. Я ему отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали», — сообщил глава Минтранса.
Ранее Дитрих рассказал, что «вероятность возобновления международных полетов из России в июле сохраняется».
Курсирующие между Хельсинки и Петербургом поезда «Аллегро» отменили в середине марта из-за коронавируса. При этом власти Финляндии продлили ограничения на въезд туристов из России до конца июля, а в МВД республики заверили, что поездки в РФ разрешат одними из последних.