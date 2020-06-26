Улететь в другие страны можно будет с июля. Минтранс дал прогноз по возобновлению международных авиаперевозок

Министр транспорта Российской Федерации сообщил, что власти хотят убедиться в безопасности авиаперевозок, после чего возобновлять рейсы в другие страны.



«Вероятность возобновления международных полетов из России в июле сохраняется», — цитирует 26 июня заявление Евгения Дитриха ТАСС.



По его словам, сначала власти хотят убедиться в безопасности полетов внутри страны. Он также констатировал, что авиаперевозки компаний из топ-10 упали на 99,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

