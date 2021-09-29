Риски от запуска «Аллегро» перевешивают. Власти Финляндии пока не готовы пускать поезд из-за коронавируса

«Возможность открытия пункта пропуска Вайниккала для пассажирских перевозок рассматривалась несколько раз, но, исходя из текущей ситуации, это не сочли необходимым и возможным», — рассказал 29 сентября «Фонтанке» глава отдела коммуникаций пограничной службы Суоми Киммо Ахвонен.



По его словам, открытие необходимого для запуска «Аллегро» пункта пропуска окажет существенное влияние на ресурсы системы здравоохранения, например, с точки зрения тестирования на COVID-19 на границе.



Ахвонен заявил, что решение об открытии Вайниккала принимает правительство. Он напомнил, что ограничения для российских туристов в силе до 10 октября.

