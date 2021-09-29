Риски от запуска «Аллегро» перевешивают. Власти Финляндии пока не готовы пускать поезд из-за коронавируса

«Возможность открытия пункта пропуска Вайниккала для пассажирских перевозок рассматривалась несколько раз, но, исходя из текущей ситуации, это не сочли необходимым и возможным», — рассказал 29 сентября «Фонтанке» глава отдела коммуникаций пограничной службы Суоми Киммо Ахвонен.
По его словам, открытие необходимого для запуска «Аллегро» пункта пропуска окажет существенное влияние на ресурсы системы здравоохранения, например, с точки зрения тестирования на COVID-19 на границе.
Ахвонен заявил, что решение об открытии Вайниккала принимает правительство. Он напомнил, что ограничения для российских туристов в силе до 10 октября.
«Возможное продление ограничений, а также конкретные меры будут снова рассмотрены на следующей неделе», — отметил Ахвонен.
«Фонтанка» также направила запрос о запуске «Аллегро» в финское правительство. В государственном совете сослались на то, что пограничная служба лучше владеет ситуацией.
Накануне оператор железных дорог Суоми VR заверил, что в компании уже подготовлен план запуска состава между Петербургом и Хельсинки, однако все упирается в решение финских властей.
«Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса. Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться. В министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии при этом подтвердили, что ведут переговоры с российской стороной о восстановлении железнодорожного сообщения.
Тем россиянам, кому разрешен въезд в Суоми, приходится проходить тестирование на границе.