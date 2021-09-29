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Риски от запуска «Аллегро» перевешивают. Власти Финляндии пока не готовы пускать поезд из-за коронавируса

Власти Финляндии не готовы восстановить курсирование «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки

Финское правительство несколько раз обсуждало тему открытия пограничной станции Вайниккала, без которой «Аллегро» не может курсировать между Хельсинки и Петербургом. Однако скоростной поезд стоит на запасном пути, так как, по мнению финской стороны, его запуск станет нагрузкой для здравоохранения республики.

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«Возможность открытия пункта пропуска Вайниккала для пассажирских перевозок рассматривалась несколько раз, но, исходя из текущей ситуации, это не сочли необходимым и возможным», — рассказал 29 сентября «Фонтанке» глава отдела коммуникаций пограничной службы Суоми Киммо Ахвонен.

По его словам, открытие необходимого для запуска «Аллегро» пункта пропуска окажет существенное влияние на ресурсы системы здравоохранения, например, с точки зрения тестирования на COVID-19 на границе.

Ахвонен заявил, что решение об открытии Вайниккала принимает правительство. Он напомнил, что ограничения для российских туристов в силе до 10 октября.

«Возможное продление ограничений, а также конкретные меры будут снова рассмотрены на следующей неделе», — отметил Ахвонен.

«Фонтанка» также направила запрос о запуске «Аллегро» в финское правительство. В государственном совете сослались на то, что пограничная служба лучше владеет ситуацией.

Накануне оператор железных дорог Суоми VR заверил, что в компании уже подготовлен план запуска состава между Петербургом и Хельсинки, однако все упирается в решение финских властей.

«Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса. Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться. В министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии при этом подтвердили, что ведут переговоры с российской стороной о восстановлении железнодорожного сообщения.

Тем россиянам, кому разрешен въезд в Суоми, приходится проходить тестирование на границе.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Не надо хоть стоять, когда решил скатать в Рощино - вдруг!
Зы; Лично моя - довольнА!
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