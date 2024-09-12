29 октября — круглый стол «Пора менять цвет: как и зачем поддерживать зеленое строительство»

Минстрой с ЦБ обсуждают новые льготы на зеленое строительство по кредитам застройщиков. Также в цифровых сервисах появилась возможность проверить новостройки на «зелёный» ГОСТ Р, а с 1 сентября 2024 года оцифрованные в ЕИСЖС критерии обновились и появился новый знак — «Зеленый дом». О том, становится ли строительство действительно экологичным, поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что значат для рынка подобные нововведения на государственном уровне? Стимулируют ли они стройку становиться более «зеленой»?
- Какова сегодня ситуация на рынке «зеленого» строительства? Какова доля новостроек, соответствующих ГОСТу?
- Какие параметры зеленого строительства сегодня используются на практике чаще всего?
- Как покупатель жилья откликается на эко-тренды, какие из них он хочет видеть в своем жилье больше всего?
- Как отражается на затратах застройщика и себестоимости жилья выполнения требований зеленого ГОСТа? Можно ли теперь сказать, что эко-строительство выгодно?
- Каковы перспективы зеленого строительства в стране? Какая еще поддержка со стороны власти может быть нужна этой отрасли?
К участию в круглом столе приглашаются застройщики, представители власти, экологические организации, производители стройматериалов, аналитики рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 29 октября 2024 года
О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru