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    29 октября — круглый стол «Пора менять цвет: как и зачем поддерживать зеленое строительство»

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    Минстрой с ЦБ обсуждают новые льготы на зеленое строительство по кредитам застройщиков. Также в цифровых сервисах появилась возможность проверить новостройки на «зелёный» ГОСТ Р, а с 1 сентября 2024 года оцифрованные в ЕИСЖС критерии обновились и появился новый знак — «Зеленый дом». О том, становится ли строительство действительно экологичным, поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:


    • Что значат для рынка подобные нововведения на государственном уровне? Стимулируют ли они стройку становиться более «зеленой»?
    • Какова сегодня ситуация на рынке «зеленого» строительства? Какова доля новостроек, соответствующих ГОСТу?
    • Какие параметры зеленого строительства сегодня используются на практике чаще всего?
    • Как покупатель жилья откликается на эко-тренды, какие из них он хочет видеть в своем жилье больше всего?
    • Как отражается на затратах застройщика и себестоимости жилья выполнения требований зеленого ГОСТа? Можно ли теперь сказать, что эко-строительство выгодно?
    • Каковы перспективы зеленого строительства в стране? Какая еще поддержка со стороны власти может быть нужна этой отрасли?

    К участию в круглом столе приглашаются застройщики, представители власти, экологические организации, производители стройматериалов, аналитики рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 29 октября 2024 года

    О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

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