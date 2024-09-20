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Общество Происшествия Прокуратура Польши арестовала россиянина по подозрению в избиении Волкова* в Вильнюсе

Прокуратура Польши арестовала россиянина по подозрению в избиении Волкова* в Вильнюсе

1 387
1 комментарий

Прокуратура Польши подтвердила арест гражданина России Анатолия Блинова, которого ФБК** (организация признана экстремистской в РФ, ликвидирована) обвинила в нападении на бывшего главу организации Леонида Волкова* (внесен в реестр иноагентов). Об этом 20 сентября сообщается на сайте ведомства.

По ходатайству прокурора подозреваемого арестовали на три месяца. По версии следствия, целью покушения было запугать потерпевшего в связи с его политической деятельностью. Кроме Блинова, под подозрением у следствия еще семь человек — шесть поляков и один белорус, их имена не раскрываются. Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде временного ареста. Ведомство отмечает, что расследование касается как событий, произошедших в Европе, так и тех, что случились в Южной и Северной Америке.

Как сообщают польские СМИ, Блинова задержали накануне в Польше.

На Волкова напали и избили молотком в марте этого года возле дома, где он жил.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Экстремистская организация запрещена в России и ликвидирована.

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Комментарии
1
Coulthard
33 минуты
"Видишь суслика? Нет. И я нет. А он есть."
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