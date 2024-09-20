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Происшествия В подмосковном Подольске горит завод на 4800 квадратных метрах

В подмосковном Подольске горит завод на 4800 квадратных метрах

2 756
2 комментария

Производственное здание загорелось в подмосковном Подольске днем 20 сентября. Площадь возгорания составила 4800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, 30 человек, находящихся в здании, выбрались оттуда самостоятельно. Сейчас на месте работают 70 пожарных, также привлечено 24 единицы техники.

«Дым видно с другого конца города. Наш поселок ближе к Остафьево, Щербинке. Но если мы видим пожар, то он действительно крупный», — рассказала очевидец пожара MSK1.RU.

По данным агентства «Москва», горит завод по производству проводов «Микропровод» на улице Бронницкой, 3. Однако MSK1.RU сообщает, что представители предприятия опровергли эту информацию. РБК пишет, что пожар произошел на складе около завода «Микропровод» на Бронницкой улице, 5.

Пожарные локализовали возгорание на 400 квадратных метрах. В МЧС России информация о пострадавших не поступала.

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Комментарии
2
111111111111118
31 минута
Чё сразу "пожар"? Задымление же...
petunin.alescha2016
21 минута
вот что значит курить в неположенных местах, бросайте курить а то вся Россея сгорит
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