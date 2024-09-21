На Осеннем празднике фонтанов в Петергофе явили «Сказки Пушкина» и его самого

Ежегодный Осенний праздник фонтанов Петергофа, расширившийся в этом году до двухдневного праздника на всем пространстве Нижнего парка, принял первую часть зрителей. Пятничным вечером 20 сентября они гуляли по дорожкам — сначала при закате, а потом и в сумерках, разглядывая инсталляции в фонтанах и героев на дорожках.

«Друзья, не стесняйтесь, обнимайтесь с императором! — призывали артисты театра «Кукольный формат», ведя под руки гигантскую куклу Петра I, плавно двигавшуюся по аллеям в компании Пушкина и музыкантов. — Если замерзли, согреем друг друга теплом!»

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В это время в другой части парка уже другой Пушкин мирно дремал на кровати — по роли: там шел спектакль. А в третьей, словно галлюцинация, из фонтана проступала гигантская разноцветная рыбина странных форм, делая его больше похожим на «Фонтан Стравинского» у парижского «Центра Помпиду».



Впрочем, «остранение» на фестивале было запланированным художественным приемом. Так, лоскутное одеяло цитат из пушкинских сказок, сопровождавшее мэппинг-шоу на Большом каскаде, приковывало внимание к отдельным фразам, заставляя их слышать по-новому. Это в детстве слова про «гроб хрустальный» воспринимались не критически (ну а какой еще гроб может быть в сказке?), а 33 богатыря казались огромной силой, — а с возрастом понимаешь, что это отнюдь не терракотовая армия (однако многолюдное шествие на проекции напоминало, скорее, ее).



«До обеда пишу мои записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания», — рассказывал закадровый Пушкин уже не своему брату Льву, а всем зрителям шоу.

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лубочные узоры сменились лицом дядьки Черномора, затем фасад дворца покрыла золотая чешуя, как на станции метро «Площадь Александра Невского». Потом он стал, словно аквариум, с коронованной золотой рыбкой, а под конец на публику пристально посмотрели огромные зеленые глаза кота. Вероятно, ученого.



Но главное — зрителей ждали пышные фейерверки. То, ради чего большинство из них и направлялись в Петергоф, отстаивая очереди на вход (неизбежность, присущая крупным достопримечательностям всех городов мира). И вечерние соцсети заслуженно заполнились фото и видео-кадрами из прекрасного пригорода.



Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



