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Город Ремонты добавят пробок на площади Труда, улице Марата и Лиговском

Ремонты добавят пробок на площади Труда, улице Марата и Лиговском

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В восьми районах Петербурга с 23–24 сентября стартуют новые ограничения и перекрытия, связанные с различными работами. Об изменениях 20 сентября предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Адмиралтейский район

С 24 сентября по 7 октября для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по площади Труда. В зону ограничений попадут также перекрестки улицами Труда и Якубовича, Конногвардейским бульваром, набережной Адмиралтейского канала и Галерной улицей.

Василеостровский район

С 24 сентября по 4 октября из-за прокладки инженерных сетей будет ограничено движение по 10–11-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В. О.

Выборгский район

С 23 по 27 сентября для строительства газопровода закроют проезд по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго. Объехать участок можно будет по улице Сергея Марго, Ярославскому проспекту, Мышкинской улице, Костромскому и Удельному проспектам, Громовской и Олонецкой улицам.

Колпинский район

С 24 по 29 сентября в Колпино для прокладки водопроводной сети ограничат движение транспорта по улице Ремизова от Тверской улицы до Октябрьской улицы.

Красногвардейский район

С 24 сентября по 7 октября реконструкция водопровода ограничит проезд по улице Дегтярева у пересечения с проспектом Энергетиков. Также напоминаем, что до 21 октября закрыт «карман» проспекта Энергетиков от улицы Дегтярева до Большой Пороховской улицы. Объезжать его можно по Большой Пороховской улице, проспекту Энергетиков, Партизанской улице и проспекту Металлистов.

Красносельский район

Для строительства водопровода с 23 сентября по 2 октября введут несколько ограничений в Красном Селе. Там закроют проезд в одном направлении:

  • по проспекту Двадцать Пятого Октября от улицы Красных Курсантов до Железнодорожной улицы;

  • по Парковой улице от Театральной улицы до проезда без названия.

Объехать участки можно будет по Парковой и Театральной улицам, проспекту Двадцать Пятого Октября и проезду без названия.

Невский район

С 23 сентября по 13 октября на территории Усть-Славянка ограничат движение по Советскому проспекту у Петрозаводского шоссе. Там будут обустраивать остановочные пункты общественного транспорта.

На день 24 и 26 сентября для ремонта дорожного покрытия перекроют участок Складской улицы у пересечения с Зольной улицей. Объехать его можно будет по Малоохтинскому проспекту, Таллинской улице, Новочеркасскому проспекту, Зольной улице, Дальневосточному проспекту, улице Еремеева, Складской улице, улицам Коллонтай, Бадаева, Ворошилова и Ванеева.

Центральный район

С 23 по 25 сентября по ночам, когда нет трамвайного движения, для ремонта газопровода будут ограничивать движение транспорта по улице Марата у пересечения со Звенигородской улицей.

С 24 по 27 сентября из-за ремонта дороги закроют съезд на набережную Обводного канала с Лиговского проспекта от Лиговского до Воронежской улицы и с набережной на Лиговский от улицы Черняховского до Лиговского. Объезд предусмотрен по Лиговскому проспекту, Роменской улице, улице Черняховского, Кременчугской улице, набережной Обводного канала, Павлоградскому переулку, Ново-Каменному, Рузовскому и Предтеченскому мостам, Тамбовской и Курской улицам. Кроме того, до 15 октября ограничено движение по набережной Обводного от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова вместе с перекрестками, съездами и «карманом» от Кременчугской до Атаманской.

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Петербург Ограничения движения транспорта Перекрытия движения
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