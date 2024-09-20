Ремонты добавят пробок на площади Труда, улице Марата и Лиговском

В восьми районах Петербурга с 23–24 сентября стартуют новые ограничения и перекрытия, связанные с различными работами. Об изменениях 20 сентября предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
Адмиралтейский район
С 24 сентября по 7 октября для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по площади Труда. В зону ограничений попадут также перекрестки улицами Труда и Якубовича, Конногвардейским бульваром, набережной Адмиралтейского канала и Галерной улицей.
Василеостровский район
С 24 сентября по 4 октября из-за прокладки инженерных сетей будет ограничено движение по 10–11-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В. О.
Выборгский район
С 23 по 27 сентября для строительства газопровода закроют проезд по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго. Объехать участок можно будет по улице Сергея Марго, Ярославскому проспекту, Мышкинской улице, Костромскому и Удельному проспектам, Громовской и Олонецкой улицам.
Колпинский район
С 24 по 29 сентября в Колпино для прокладки водопроводной сети ограничат движение транспорта по улице Ремизова от Тверской улицы до Октябрьской улицы.
Красногвардейский район
С 24 сентября по 7 октября реконструкция водопровода ограничит проезд по улице Дегтярева у пересечения с проспектом Энергетиков. Также напоминаем, что до 21 октября закрыт «карман» проспекта Энергетиков от улицы Дегтярева до Большой Пороховской улицы. Объезжать его можно по Большой Пороховской улице, проспекту Энергетиков, Партизанской улице и проспекту Металлистов.
Красносельский район
Для строительства водопровода с 23 сентября по 2 октября введут несколько ограничений в Красном Селе. Там закроют проезд в одном направлении:
по проспекту Двадцать Пятого Октября от улицы Красных Курсантов до Железнодорожной улицы;
по Парковой улице от Театральной улицы до проезда без названия.
Объехать участки можно будет по Парковой и Театральной улицам, проспекту Двадцать Пятого Октября и проезду без названия.
Невский район
С 23 сентября по 13 октября на территории Усть-Славянка ограничат движение по Советскому проспекту у Петрозаводского шоссе. Там будут обустраивать остановочные пункты общественного транспорта.
На день 24 и 26 сентября для ремонта дорожного покрытия перекроют участок Складской улицы у пересечения с Зольной улицей. Объехать его можно будет по Малоохтинскому проспекту, Таллинской улице, Новочеркасскому проспекту, Зольной улице, Дальневосточному проспекту, улице Еремеева, Складской улице, улицам Коллонтай, Бадаева, Ворошилова и Ванеева.
Центральный район
С 23 по 25 сентября по ночам, когда нет трамвайного движения, для ремонта газопровода будут ограничивать движение транспорта по улице Марата у пересечения со Звенигородской улицей.
С 24 по 27 сентября из-за ремонта дороги закроют съезд на набережную Обводного канала с Лиговского проспекта от Лиговского до Воронежской улицы и с набережной на Лиговский от улицы Черняховского до Лиговского. Объезд предусмотрен по Лиговскому проспекту, Роменской улице, улице Черняховского, Кременчугской улице, набережной Обводного канала, Павлоградскому переулку, Ново-Каменному, Рузовскому и Предтеченскому мостам, Тамбовской и Курской улицам. Кроме того, до 15 октября ограничено движение по набережной Обводного от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова вместе с перекрестками, съездами и «карманом» от Кременчугской до Атаманской.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.