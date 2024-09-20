В Совбезе создадут межведомственную комиссию по набору в ВС контрактников. Председателем назначен Медведев

В Совете безопасности сформируют межведомственную комиссию, которая займется комплектованием ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, 20 сентября документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня опубликования.

На комиссию возложат, кроме прочего, функции координации органов государственной власти по отбору граждан на службу по контракту, по оценке хода комплектования ВС и мер по их привлечению, рассмотрению предложений по материальному стимулированию военнослужащих и соцзащите их семей.