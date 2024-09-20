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    В Совбезе создадут межведомственную комиссию по набору в ВС контрактников. Председателем назначен Медведев

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    В Совете безопасности сформируют межведомственную комиссию, которая займется комплектованием ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, 20 сентября документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня опубликования.

    На комиссию возложат, кроме прочего, функции координации органов государственной власти по отбору граждан на службу по контракту, по оценке хода комплектования ВС и мер по их привлечению, рассмотрению предложений по материальному стимулированию военнослужащих и соцзащите их семей.

    Председателем комиссии назначили зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, его заместителем — министра обороны РФ Андрея Белоусова.

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    СовбезДмитрий МедведевКонтрактникиВС РФУказ Владимира ПутинаАндрей Белоусов
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