Чемоданы в Турцию пока паковать рано. Минтранс опроверг открытие рейсов с 15 июля

Министр транспорта РФ рассказал, что наша страна пока не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата», — цитирует 30 июня заявление Евгения Дитриха РИА «Новости».

По его словам, российская сторона «приняла к сведению» предложение Анкары разрешить полеты, однако возобновление авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. «Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы», — подчеркнул Дитрих.