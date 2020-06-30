Чемоданы в Турцию пока паковать рано. Минтранс опроверг открытие рейсов с 15 июля

Чемоданы в Турцию пока паковать рано. Минтранс опроверг открытие рейсов с 15 июля
Министр транспорта РФ рассказал, что наша страна пока не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией.
«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата», — цитирует 30 июня заявление Евгения Дитриха РИА «Новости».
По его словам, российская сторона «приняла к сведению» предложение Анкары разрешить полеты, однако возобновление авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. «Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы», — подчеркнул Дитрих.
Ранее министр транспорта РФ сообщил о том, что Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения между странами с 15 июля. Эту информацию подтвердил и турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой.