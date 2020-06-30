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30.06.2020 13:04
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Чемоданы в Турцию пока паковать рано. Минтранс опроверг открытие рейсов с 15 июля

Министр транспорта РФ рассказал, что наша страна пока не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата», — цитирует 30 июня заявление Евгения Дитриха РИА «Новости».

По его словам, российская сторона «приняла к сведению» предложение Анкары разрешить полеты, однако возобновление авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. «Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы», — подчеркнул Дитрих.

Ранее министр транспорта РФ сообщил о том, что Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения между странами с 15 июля. Эту информацию подтвердил и турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой.

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Комментарии (13)

Juli777
Ну какой Крым? Билеты дорогие, общепит закрыт. Если и откроют, как и по всей стране, будут экономить на всем. И как следствие - низкое качество. Теперь нужно несколько лет, чтобы это все наладилось.
Хотела в сентябре в Турцию. Облом. Буду заниматься ремонтом)
lietuva
Вот и правильно . Россияне могут вполне успешно отдохнуть на курортах Краснодарского Края , в вернувшемся в родную гавань Крыму , на Азовском море . Что хорошего в той Турции , или в том же Египте ? Антисанитария , недоброкачественное питание , фальсифицированный алкоголь , замызганные лежаки и дырявые зонтики . Теперь , когда в полном объеме , функционирует Крымский мост - можно совершенно спокойно насладиться ласковыми водами Черного моря .
Sibir_5e4d67bbb7aea
Турцию будут динамить как и Египет. Россиянам запрещен выезд за границу, окромя друзей обнуленного. Остальным приказано осваивать просторы Н.Тагила, Магадана и Колымы, а в качестве поощрения в Урюрпинск или Кырым......
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