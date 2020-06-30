В Анталью уже через пару недель. Россия и Турция готовятся возобновить авиасообщение
Министр транспорта РФ подтвердил, что российская сторона рассматривает предложение Турции о возобновлении полетов между двумя странами.
«Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля», — цитирует 30 июня заявление Евгения Дитриха ТАСС.
Ранее турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой заявил о том, что его страна надеется на то, что у российских туристов с июля будет возможность прилететь на курорты Турции. Национальный перевозчик Turkish Airlines уже запланировал с 17 июля по три рейса в неделю в Санкт-Петербург.
Турецкие власти не стали отказываться от туристического сезона из-за коронавируса. В начале июня Турция объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами.