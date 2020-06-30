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30.06.2020 10:59
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В Анталью уже через пару недель. Россия и Турция готовятся возобновить авиасообщение

Министр транспорта РФ подтвердил, что российская сторона рассматривает предложение Турции о возобновлении полетов между двумя странами.

«Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля», — цитирует 30 июня заявление Евгения Дитриха ТАСС.

Ранее турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой заявил о том, что его страна надеется на то, что у российских туристов с июля будет возможность прилететь на курорты Турции. Национальный перевозчик Turkish Airlines уже запланировал с 17 июля по три рейса в неделю в Санкт-Петербург.

Турецкие власти не стали отказываться от туристического сезона из-за коронавируса. В начале июня Турция объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами.

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Комментарии (4)

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