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    Аномальные пробки в Петербурге

    В Краснодаре мать оставила двухлетнюю дочь в магазине и уехала в Петербург. Перед этим она искала новую жизнь в четырех городах

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    Маленькую девочку бросили в сетевом супермаркете в Краснодаре. Ее мать нашли через два дня на пути в Петербург. Женщина объяснила, что скитается по городам и иного выхода для себя уже не видела. Подробности 15 мая сообщает УМВД по Краснодару.

    УМВД по городу Краснодару

    Малышку 2 лет и 6 месяцев от роду нашли в магазине на улице Суворова 13 мая. На камеры видеонаблюдения попала женщина, которая вошла в супермаркет с ребенком, а вышла уже одна. Полицейские разослали ориентировки, и мать девочки сняли с поезда в Москве. Ею оказалась ранее не судимая 37-летняя жительница Сургута.

    Женщина пояснила, что 22 апреля поругалась с родственниками, собрала вещи и вместе с дочкой отправилась в «турне» по городам России. Она успела побывать в Челябинске, Нальчике, Анапе и Севастополе и, наконец, 12 мая оказалась в Краснодаре, где сняла квартиру посуточно. По словам матери, поняв, что деньги подходят к концу и кормить ребенка не на что, она решила оставить ее в магазине, а сама купила билет на поезд до Петербурга. Мать добавила, что раскаивается в своем поступке и хотела бы забрать ребенка.

    Фото: УМВД по городу Краснодару
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    Женщину доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

    Фото: УМВД по городу Краснодару

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